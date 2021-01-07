Основанная Антоном Горестовым сеть PRIMETIME COFFEE продает свою кофейню в Новосибирске на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской. Соответствующую информацию сеть разместила в одном из своих аккаунтов в Instagram, а также на одном из порталов по продаже бизнеса.

Кофейня работает в формате кофе на вынос и кафе с полноценной посадкой на 30 мест. Общая площадь составляет 50 кв.м. Основным каналом продаж является мимо проходящий трафик.

На сегодня рассматриваемая площадка находится в аренде у PRIMETIME COFFEE. Компания готова как к продаже заведения, так и переуступке прав аренды. При этом оборудование и мебель могут быть как оставлены, так и реализованы.

Стоимость аренды составляет 140 тыс в месяц. Штат кофейни составляет 10 человек, изначальный объем вложений — 10 млн рублей.

Напомним, что всего в 2020 году сетью PRIMETIME COFFEE было открыто 12 новых точек, при этом 4 кофейни поменяли свое положение или были закрыты. «В среднем мы открывали примерно по одной кофейне в месяц, несмотря на все трудности, которые возникали в условиях пандемии», — отмечал «Континенту Сибирь» в конце 2020 года Антон Горестов. На сегодня сеть представлена только в Новосибирской области.

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