Как стало известно «Континенту Сибирь», сеть PRIMETIME COFFEE, основанная предпринимателем Антоном Горестовым, находится в стадии запуска еще трех новых кофеен в Новосибирске. В 1 полугодии 2021 года компания планирует открыть 5-6 заведений.

Напомним, что в декабре 2019 года Антон Горестов отмечал в интервью «Континенту Сибирь», что в Новосибирске есть еще порядка 10–15 штук интересных локаций, некоторые забронированы сетью. Таким образом, за 2020 год планировалось запустить порядка 10-15 кофеен.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, однако сеть продолжила запуск новых точек. Как пояснил Антон Горестов, сегодня с учетом точек в Сбербанке, у PRIMETIME COFFEE 38 кофеен. На начало года их было 30. Всего в 2020 году было открыто 12 новых точек, при этом 4 кофейни поменяли свое положение или были закрыты. «В среднем мы открывали примерно по одной кофейне в месяц, несмотря на все трудности, которые возникали в условиях пандемии», — отметил Антон Горестов. На сегодня сеть представлена только в Новосибирской области.

В конце текущей недели — начале следующей PRIMETIME COFFEE планирует официально открыть еще 2 кофейни — в Краснообске и микрорайоне Стрижи. В техническом режиме новые объекты уже заработали. Также до конца года ожидается открытие как минимум еще одной кофейни — она будет располагаться на улице Героев революции в Первомайском районе. Запроектированы также и другие точки, но их запуск может состояться уже после Нового года.

Как отметил «Континенту Сибирь» Антон Горестов, в 1 полугодии 2021 года PRIMETIME COFFEE планирует открыть еще порядка 5-6 новых кофеен.

Стоит отметить, что другие кофейные сети также продолжают развитие, несмотря на пандемию. Как ранее писал «Континент Сибирь», омская сеть Skuratov Coffee намерена открыть еще 2 кофейни в Новосибирске. Первая из них будет запущена в 1 квартале 2021 года на улице Ленина рядом с «Сыроварней». Новую кофейню на улице Гоголя намерена открыть сеть «Академия кофе». Помимо этого, компания планирует запустить заведение в ЖК MilkHouse на месте кофейни «Молоко». В «Академии кофе» пока не разглашают подробности относительно этого заведения. Также новые кофейни в ближайшие полгода планирует запустить новосибирская сеть Brew Sell.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.