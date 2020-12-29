Депутаты Гордумы Томска собирают подписи для рассмотрения вопроса о снятии мэра Кляйна

Инициативная группа депутатов Гордумы Томска собирает подписи, которые необходимы для рассмотрения вопроса об отставке арестованного мэра Ивана Кляйна. С вопросом об инициализации снятия градоначальника с должности к парламентариям обратилась прокуратура региона.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Гордумы Чингиса Акатаева во вторник, для инициализации вопроса об отставке мэра депутаты должны собрать 13 подписей до 15 января. На заседании 2 февраля пройдёт голосование, за принятие соответствующего решения должны выступить 25 человек.

По словам Акатаева, эта процедура будет формальной, так как необходимого количества голосов в пользу отставки мэра не наберётся, а депутаты вынесли этот вопрос на рассмотрение лишь для того, чтобы побыстрее с ним разобраться. Он также заявил, что считает избранную для Кляйна меру пресечения слишком жёсткой.

Напомним, 23 декабря в отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбудили второе уголовное дело за превышение полномочий. По предварительной версии, он незаконно предоставил земельный участок своей дочери.

Первое уголовное дело в отношении Кляйна было заведено в ноябре. Мэра обвинили в том, что он распорядился незаконно обозначить санитарную зону вокруг ОАО «Томское пиво», находившегося в его собственности, в системе «ГеоКад». В результате местный предприниматель не смог построить на этом участке многоэтажные дома.

14 ноября суд арестовал Ивана Кляйна на два месяца. Адвокаты попытались опротестовать это решение, но по результатам заседания 30 ноября его оставили без изменений.

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