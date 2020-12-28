Отчисляемые Новосибирской областью в федеральный бюджет налоги выросли в «пандемийный» год

За 11 месяцев текущего года сумма отчислений новосибирских компаний по налогу на прибыль в федеральный бюджет выросла на 15,7%, составив, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, более 6,6 млрд рублей.

Динамика поступления налоговых платежей и состояния задолженности по ним за 11 месяцев 2020 года содержатся в аналитической записке, опубликованной УФНС по Новосибирской области на сайте налоговой службы.

Как следует из документа, по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет сумма поступлений за этот период составила более 6,6 млрд рублей — на 898 млн рублей больше прошлогоднего периода. По данным налоговиков, рост связан с дивидендами акционеров компаний, которым в «пандемийном» году было выплачено более миллиарда рублей.

Общий объем налоговых поступлений региона в федеральный бюджет за неполный год, с учетом поступлений от организаций, состоящих на налоговом учете на межрегиональном уровне, составил 179 млрд 645 млн рублей. Это выше уровня поступлений января-ноября 2019 года на 4 млрд 200 млн рублей. Кроме налога на прибыль выросли также отчисления по НДС и ряду акцизов. В то же время снизились поступления по акцизам на алкоголь, налогам и сборам за пользование природными ресурсами, налогам на добычу нефти и угля.

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