Девять человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки

Как сообщили в оперативном штабе в пятницу, в Новосибирской области зарегистрировано 26 955 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 1 564 – среди детей. За последние сутки в регионе заразилось 165 человек.

В оперативном штабе также сообщили: 25 декабря в Новосибирской области выздоровело 217 пациентов, которые лечились от коронавируса. Всего из больниц региона с начала пандемии выписали 22 900 человек.

За сутки от инфекции в Новосибирской области скончалось девять человек: мужчины 68, 74, 75, 78 и 80 лет и женщины 51 года, 62, 64 и 75 лет. Всего из-за болезни умерло 918 жителей региона.

В Кузбассе зафиксировано 149 новых случаев коронавирусной инфекции, всего там заболело 25 038 человек. За сутки в регионе выздоровело 173 человека, с начала пандемии – 21 796. 25 декабря от инфекции в Кемеровской области скончалось три человека, всего в регионе от заболевания умерло 456 человек.

В Алтайском крае за сутки заразилось 217 человек, общая заболеваемость здесь составила 31 627 человек. С 24 на 25 декабря в регионе выздоровело 205 человек, а с начала пандемии – 27 906 человек. В течение суток от инфекции скончалось 11 жителей края, всего в регионе от коронавируса умерло 803 пациента.

Напомним, накануне суточная заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области составила 158 человек.

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