Ещё семь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области за последние сутки выявили 158 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии заболело 26 790 человек, в том числе 1 570 детей, сообщили в оперативном штабе 24 декабря.

В оперативном штабе также сообщили, что с выздоровлением от коронавируса из больниц Новосибирской области выписано 22 683 пациента и ещё 229 – за последние сутки.

Умерли от заболевания в течение суток семь человек: мужчины 60, 67, 70 и 72 лет и женщины 59, 80 и 82 лет. Всего от коронавируса скончалось 909 жителей региона.

В Иркутской области 275 новых случаев коронавируса (всего – 38 932), за сутки выздоровело 283 человека (всего – 33 874). От заболевания 24 декабря в регионе умерло 14 человек (всего – 1 242).

В Алтайском крае за последние сутки заболело 216 человек (всего – 31 410), выздоровело 208 человек (всего – 27 701). 24 декабря в регионе от коронавируса скончалось 11 человек (всего – 792).

Напомним, накануне в Новосибирской области, согласно официальным данным, коронавирусом заболел 161 человек.

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