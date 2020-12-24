Ещё семь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области за последние сутки выявили 158 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии заболело 26 790 человек, в том числе 1 570 детей, сообщили в оперативном штабе 24 декабря.
В оперативном штабе также сообщили, что с выздоровлением от коронавируса из больниц Новосибирской области выписано 22 683 пациента и ещё 229 – за последние сутки.
Умерли от заболевания в течение суток семь человек: мужчины 60, 67, 70 и 72 лет и женщины 59, 80 и 82 лет. Всего от коронавируса скончалось 909 жителей региона.
В Иркутской области 275 новых случаев коронавируса (всего – 38 932), за сутки выздоровело 283 человека (всего – 33 874). От заболевания 24 декабря в регионе умерло 14 человек (всего – 1 242).
В Алтайском крае за последние сутки заболело 216 человек (всего – 31 410), выздоровело 208 человек (всего – 27 701). 24 декабря в регионе от коронавируса скончалось 11 человек (всего – 792).
Напомним, накануне в Новосибирской области, согласно официальным данным, коронавирусом заболел 161 человек.