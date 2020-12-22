Новосибирский «Синар» возглавил сын Алексея Елезова

После ухода из жизни известного новосибирского предпринимателя Алексея Елезова одно из крупнейших предприятий швейной отрасли России, фабрику «Синар» возглавил его сын Алексей.

Информация о назначении Алексея Алексеевича Елезова генеральным директором АО «Синар» внесена в ЕГРЮЛ. Алексей Елезов родился в 1972 году. По данным Rusprofile является учредителем и руководителем ООО «ТК Оазис Спорт трейд», ООО «Кедшоп54», ООО «Перфект мода» и нескольких других компаний. Согласно годовому отчету АО «Синар», в конце 2019 года Алексей Елезов, будучи председателем Совета директоров компании, владел 15,97% ее уставного капитала.

Напомним, 10 декабря Новосибирск простился с Алексеем Елезовым, руководителем швейной фабрики «Синар» и первым президентом Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП). Позднее в МАРП он оставался в статусе почетного президента.

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