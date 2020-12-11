Ушел из жизни руководитель новосибирской фабрики «Синар»

Новосибирские предприниматели прощаются с руководителем одного из крупнейших предприятий швейной отрасли России, фабрики «Синар» Алексеем Елезовым.

Алексей Елезов ушел из жизни 10 декабря. «Новосибирская городская торгово-промышленная палата и Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП) выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея Борисовича Елезова. Светлая память об Алексее Борисовиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его и шел по жизни вместе с этим замечательным человеком», — говорится в сообщении Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий.

Алексей Елезов возглавил Новосибирское производственно-швейное объединение имени ЦК Союза швейников – будущее АО «Синар» — в 1986 году. Сегодня фабрика входит в 10 крупнейших предприятий швейной отрасли России, в ее составе 10 швейных фабрик, Дома моделей и 5 фирменных магазинов. Алексей Елезов отмечен высокими наградами Родины – Орденом Дружбы, орденом Почета, Знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», Почетной грамотой города Новосибирска, удостоен Почетного звания «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации».

Алексей Елезов был первым президентом Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий. Как отмечали его коллеги, он выступил в новосибирском предпринимательском сообществе объединяющей фигурой, оставшись позже в МАРП в статусе почетного президента.

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