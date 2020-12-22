Две женщины и четверо мужчин умерли от коронавируса в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции 22 декабря, в Новосибирской области выявлено 26 471 случай заболевания, в том числе 1 553 – среди детей. За последние сутки зафиксировали ещё 166 случаев.

В оперштабе также сообщают: выздоровевшими от коронавируса признаны 22 221 житель региона. 22 декабря к ним добавилось ещё 216 человек.

От осложнения течения болезни в Новосибирской области умерло 895 человек. За последние сутки скончалось ещё семеро: мужчины 66, 67, 78, 83 лет и 91 года и женщины 51 года и 69 лет.

В Иркутской области 22 декабря выявлено 269 случаев заболевания. С начала пандемии здесь заразилось 38 385 человек. В течение суток в регионе выздоровело 339 человек, а всего – 33 305. За сутки от коронавируса скончалось 16 жителей области, всего из-за инфекции погибло 1 213 иркутян.

В Кузбассе за последние сутки выявлено 147 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 24 595 случаев заболевания. Из «ковидных» госпиталей региона 22 декабря выписали 165 пациентов, а всего – 21 279. В течение суток не удалось спасти двух заболевших. Всего от коронавирусной инфекции в регионе умерло 449 человек.

Напомним, накануне в Новосибирской области от коронавируса также скончалось семь человек.

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