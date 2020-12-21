Ещё семь человек умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области

На утро 21 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 26 305 случаев заражения опасной инфекцией, среди заболевших – 1 549 детей. В течение суток COVID-19 диагностировали у 165 жителей региона.

В оперативном штабе также сообщили, что 98 новосибирцев выписаны с выздоровлением из инфекционных госпиталей, всего в Новосибирской области вылечились 22 005 человек.

За минувшие сутки от осложнений опасной инфекции скончались еще семь пациентов: пятеро мужчин в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет, 67 лет, 73 года и две женщины в возрасте 60 лет и 74 года. Всего от коронавируса в регионе умерли 888 новосибирцев.

В отделениях реанимации на текущий момент находятся 174 человека, на искусственной вентиляции легких – 46 пациентов.

С подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом госпитализированы 36 детей. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 331 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

В районных больницах области с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом находится 1 307 пациентов, под наблюдением медиков находятся 6 225 жителей региона.

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