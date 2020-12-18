Жителям Усолья-Сибирского больше не угрожают последствия ЧП – губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ходе ликвидации последствий утечки вредных веществ на промплощадке в Усолье-Сибирском, где проходят соответствующие мероприятия по поручению главы государства.

О том, что при ликвидации накопленного вреда удалось избежать ЧП, Игорь Кобзев доложил Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции президента, которая прошла 17 декабря.

«На данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет», — цитирует Кобзева пресс-служба регионального правительства.

Губернатор сообщил, что работы, запланированные на 2020 год, выполнены с опережением графика. В частности, в безопасное состояние приведены 17 аварийных ёмкостей с токсичными веществами и демонтирована наземная часть цеха ртутного электролиза, который является наиболее опасным объектом на промплощадке. Кроме того, сейчас завершается ликвидация двух скважин рассолпромысла.

В 2021 году на промлощадке предстоит ликвидировать оставшиеся скважины, окончательно демонтировать цех ртутного электролиза и полностью локализовать нефтяную линзу с устройством очистных сооружений. Также планируется отремонтировать водовод, работы предполагается начать весной.

Глава региона отметил, что в мероприятиях участвовали федеральные ведомства.

Режим чрезвычайной ситуации в Усолье-Сибирском был введён осенью 2018 года, когда на промплощадке произошло несколько утечек ядовитых веществ в результате деятельности нелегальных сборщиков металлолома. Работы по ликвидации отходов начались в сентябре 2020 года, а летом к решению проблемы были привлечены федеральные власти.

Сейчас мероприятия по ликвидации накопленного вреда проводятся в соответствии с поручением президента, оператором выступает структура «Росатома» — ФГУП «Федеральный экологический оператор». Срок окончания работ – 2024 год, они оцениваются в 48 млрд руб.

Напомним, в ноябре в режиме видеоконференции прошло совещание по ликвидации накопленного вреда в Усолье-Сибирском под руководством президента Владимира Путина.

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