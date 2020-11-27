Путин собрал совещание, чтобы обсудить ликвидацию опасных производств под Иркутском

Совещание по ликвидации накопленного экологического вреда в городе Усолье-Сибирское Иркутской области под председательством президента РФ Владимира Путина прошло в режиме видеоконференции 27 ноября. Как сообщается на сайте Кремля, трансляция велась с площадки Российского федерального ядерного центра в Сарове.

Федеральные власти обсудили ликвидацию накопленного вреда на промышленной площадке города Усолье-Сибирское, такую работу поручил организовать правительству страны президент Владимир Путин в июле. В качестве исполнителя определили ФГУП «ФЭО» (Федеральный экологический оператор, подразделение госкорпорации «Росатом»).

Как отметила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, главная задача 2020 года – устранить наиболее опасные объекты промплощадки. Это аварийные железнодорожные цистерны с вредными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары.

«В октябре утверждена «дорожная карта» с системными мерами до декабря 2024 года. Средства на проведение работ как в 2020 году, так и на 2021 год выделены в полном объёме. Часть средств выделена из резервного фонда Российской Федерации, а часть работ финансируется в рамках бюджета национального проекта «Экология», — доложила на совещании Виктория Абрамченко.

По словам Абрамченко, уже перезатарены 17 цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. Сейчас жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает. Специалист также отметила, что периметр промышленной площадки круглосуточно охраняет Росгвардия.

Кроме того, на промплощадке прошла инвентаризация всех земельных участков и объектов капитального строительства, а с каждым собственником проведена отдельная работа. В том числе – по двум делам о банкротстве с участием арбитражного управляющего.

Также на промышленной площадке планируется демонтировать разрушенные объекты и поддержать собственников остальных.

«Для собственников таких объектов, которые занимаются предпринимательской деятельностью на площадке, их 18, правительством подготовлены меры поддержки. Эти правила позволят минэкономразвития выделить средства в объёме около 50 миллионов рублей на модернизацию инфраструктуры и снижение издержек, связанных с безопасным ведением предпринимательской деятельности», — сообщила зампредседателя правительства.

Как сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев, весной 2021 года в городе планируется отремонтировать водовод и далее в целом модернизировать систему водоснабжения. Кроме того, прорабатываются вопросы строительства социально значимых объектов и газификации, а также лесовосстановления и создания хвойных лесопитомников. Также необходима замена инженерных сетей — их износ составляет от 75 до 90%.

Владимир Путин напомнил о планах госкорпорации «Росатом» построить в Усолье-Сибирской крупный производственно-промышленный комплекс, который обеспечит жителей города рабочими местами. Президент также отметил, что необходимо не ограничиваться обезвреживанием города, ему нужно дать импульс развития.

Напомним, в марте в ТОСЭР Усолья-Сибирского открылась фабрика мороженого.

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