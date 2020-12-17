Депутаты приняли бюджет Новосибирской области на 2021 год во втором чтении

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли проект закона о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов во втором чтении на сессии 17 декабря. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в документ внесено около 300 правок.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, приоритет при распределении средств отдан исполнению социальных обязательств, реализации национальных проектов, а также максимальному участию региона в федеральных программах.

Травников отметил, что значительные поправки были связаны с дополнительным поступлением федеральных средств. Они предназначались, в частности, на поддержку муниципальных образований.

«Те обязательства, которые мы имеем перед муниципалитетами по поддержке коммунального комплекса, учтены в бюджете, 1,2 миллиарда рублей на первое полугодие внесены», — сказал Андрей Травников.

В качестве приоритетных задач губернатор также назвал реализацию программ в сфере здравоохранения. В 2021 году в регионе ожидается работа по модернизации первичного звена. В том числе — по федеральной программе, которая стартует 1 января. На неё в ближайшие пять лет планируется направить около 11 млрд руб., что уже учтено в бюджете до 2024 года. Андрей Травников также напомнил, что в Новосибирской области предполагается построить 9 поликлиник, 8 из них – в рамках ГЧП.

Напомним, пакет поправок к бюджету Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов был принят на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания 10 декабря.

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