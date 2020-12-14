Дополнительные ассигнования для предприятий ЖКХ, средства на строительство жилья для детей-сирот и создание депутатских фондов – эти и другие поправки к бюджету Новосибирской области приняли в Законодательном собрании региона.

Комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области принял 10 декабря пакет поправок к бюджету региона на следующий год и плановый период 2022-2023 годов.

Все рассмотренные и принятые поправки были предложены губернатором Новосибирской области. Однако, как отметил председатель ЗС НСО Андрей Шимкив, это вовсе не означает, что в них не были учтены мнения депутатов.

«То, что от депутатов не было поправок, значит то, что мы плотно поработали с профильными министерствами в формате рабочих групп, и большинство предложений депутатов уже вошли в проект бюджета и поправки губернатора», — отметил председатель.

Самая значительная поправка к бюджету области касалась погашения задолженностей предприятий ЖКХ перед энергетиками. По словам председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС НСО Федора Николаева, парламентарии исполнили чаяния селян и одобрили дополнительные ассигнования на погашение долгов по энергоносителям. В будущем бюджете на эти цели будет направлено 1,5 млрд. рублей. Из них 1,2 млрд. рублей – долги, накопленные к 2019 году.

«Это долги, которые перешли в первый квартал 2021 года. К сожалению, в этом году они погашены не будут. Но уже сейчас можно сказать, что до начала подготовки к следующему отопительному сезону предприятия смогут отдать и эти долги, и долги текущего, 2020 года», — сообщил председатель комитета.

Другая поправка в бюджет региона предполагает направить на создание депутатских фондов около 300 млн рублей, по 4 млн рублей на каждого депутата области в год. Эти средства будут использоваться по согласованию с главами муниципальных районов на неотложные нужды: будь то обрезка деревьев или строительство спортивных площадок. Фактически, депутатские фонды – это субсидии районам, контролируемые депутатами.

Еще одна социально-значимая поправка в бюджет области связана с обеспечением жильем детей-сирот.

«Было требование прокуратуры выделить на это дополнительные средства. По министерству строительства у нас уже было запланировано на возведение нового жилья для детей-сирот 47 млн. рублей. Поправкой добавляется еще более 100 млн. рублей из резервного фонда», — уточнил Федор Николаев.

Всего, в результате принятия поправок, ко второму чтению бюджет региона прирастет на 16 млрд. рублей. Это сумма субсидий, которые область дополнительно получит из федерального бюджета к имеющимся 32 млрд. рублей.

«Вот к этим 16 миллиардам нужно было дополнительное софинансирование по всем программам, в том числе самым приоритетным – в сфере здравоохранения, образования. Софинансирование области не такое большое, 2 млрд 800 млн рублей, но тем не менее оно идет из регионального бюджета, из средств резервного фонда», — рассказал председатель комитета.

Среди прочего, в поправках к бюджету учтены дополнительные ассигнования для регионального минздрава на модернизацию и строительство медучреждений в рамках ГЧП. В том числе, предусмотрены средства на 2022-2023 годы для оснащения нового областного перинатального центра.

Ряд поправок, принятых депутатами, касался субсидий для создания в 2021 году новых мест в образовательных учреждениях региона, а также ремонта кровель и замену окон в школах в 2022 году. Часть ассигнований направят на профилактику правонарушений в учреждениях образования.

Дополнительные средства, согласно поправкам, получит и региональное министерство спорта (на ремонт спортивных сооружений в Колывани и Кольцово), и министерство цифрового развития (на приобретение аппаратного комплекса для охраны общественного порядка и на работу Центра управления регионом).

Целый список поправок, принятых депутатами, касался перераспределения средств внутри отдельных направлений. Так, часть средств из минтруда поступят в минстрой – в качестве субсидий на строительство служебного жилья. В министерстве региональной политики произойдет перераспределение средств на цели охраны правопорядка, в сфере ЖКХ программные бюджеты перенаправят на проектирование, реконструкцию и строительство мусорных полигонов и другой необходимой для работы с ТБО инфраструктуры.

Несколько поправок, подготовленных депутатами ко второму чтению бюджета, пришлось снять из-за ограниченности бюджетных средств.

Так, в ходе заседания комитета снял свою поправку депутат фракции КПРФ Сергей Кальченко. Его поправка касалась строительства нового здания школы №54 в Новосибирске. Вернуться к решению это вопроса и поиску дополнительных средств для строительства школы депутаты намерены уже в марте будущего года.

Также весной депутаты возобновят рассмотрение вопроса по дальнейшему финансированию программы «Чистая вода».

«Поправка по «Чистой воде» предлагалась от девяти депутатов разных фракций. Дело в том, что часть денег из-за пандемии была с этой программы снята. Да, мы понимаем, что сейчас бюджет во много ориентирован на решение вопросов медицины, поэтому, снимая поправку, надеемся, что весной мы к этой теме вернемся», — отметил депутат Заксобрания от партии «Справедливая Россия» Александр Аксененко.

В свою очередь, депутат от партии «Единая Россия» Ирина Диденко призвала коллег вернуться в дальнейшем к решению вопроса ремонта улично-дорожной сети города Бердска. Соответствующая поправка депутата также была снята с рассмотрения на комитете.

В заключении председатель комитета по бюджету, финансово-экономической политике и собственности ЗС НСО отметил, что по итогам первого и второго кварталов будущего года депутаты рассмотрят возможности возобновления всех отложенных программ и объектов в области.

«Наша партия – Новосибирская область. Депутаты Заксобрания выступили единым фронтом в это непростое для региона время, несмотря на партийную принадлежность. Мы пришли к единому мнению и отработали с правительством все поправки, подготовив их ко второму чтению бюджета», — резюмировал работу комитета Федор Николаев.

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