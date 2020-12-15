Глава Новосибирской области рассказал о том, что стало причиной задержки начала массовой вакцинации в регионе от коронавируса и попросил у жителей прощения за трудности в получении медпомощи.

Во время онлайн-конференции 15 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал начало массовой вакцинации от коронавируса в регионе, а также принес жителям извинения за работу сферы здравоохранения региона прошедшей осенью.

«Честно. Мы готовились ко второй волне. Причем очень серьезно. Система была в полной готовности, но такой стремительный рост мы не ожидали в октябре… Это можно сравнить со стихийным бедствием, ЧС», — заметил губернатор в своем обращении.

Далее глава региона привел в пример гипотетическую ситуацию с «наводнением зимой», которая могла бы дать такую же нагрузку на систему здравоохранения, как пандемия коронавируса. При этом губернатор дал понять, что не снимает ответственности ни с правительства, ни с себя лично по поводу критической ситуации с оказанием медицинской помощи.

«Я уже приносил извинения. Могу еще раз искренне попросить прощения у новосибирцев, что в тот период (октябрь 2020 года — КС) многие сталкивались с невозможностью получить своевременную консультацию врача или медицинскую помощь», — сказал глава региона.

При этом он добавил, что медицинские службы смогли в короткий срок перестроить свою работу, благодаря чему удалось спасти тысячи жизней.

Также Андрей Травников прокомментировал вялое начало вакцинации жителей региона от коронавируса. Он связал задержки массовой вакцинации с необходимостью прохождения всех этапов испытания вакцин, а также с подготовкой их масштабного производства.

«По обеим вакцинам (центра «Вектор» и центра Гамалеи — КС) решили эти проблемы. Сегодня мы приступаем к масштабной вакцинации обеими. Если в сентябре начинали с 42-х доз, то теперь уже выходим на тысячу. И такой объем будет поступать каждую неделю», — уточнил губернатор.

Большинство жителей будут получать более раннюю вакцину центра Гамалеи – «Спутник V», отметил Андрей Травников. Однако, учитывая, что у нее есть особые требования к условиям хранения и перевозки, в отдаленные районы Новосибирской области уже начали поставлять вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорону», для которой таких условий не требуется.

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