Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. С докладом об открытии кабинетов медико-психологической помощи выступил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

С 01.06.2023 на территории области в рамках исполнения поручения президента РФ для жителей открыто 54 кабинета медико-психологического консультирования (МПК) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в центральных районных (городских) больницах. На 01.10.2023 в районах Новосибирской области открыто и действует 28 кабинетов МПК, на территории г. Новосибирска – 26 кабинетов МПК. В Новосибирске планируется открыть ещё 8 таких кабинетов.

В рамках взаимодействия минздрава и регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» осуществляется организация медицинской и психологической помощи участникам СВО и членам их семей государственными учреждениями, подведомственными министерству.

Андрей Травников отметил: «Для того, чтобы нашим землякам не пришлось пользоваться услугами мощной системы психиатрической помощи, очень важно своевременно проводить диагностирование, вести консультации и обеспечивать профилактику со стороны психологов и психотерапевтов. Особенно это важно сегодня в отношении такого специфического явления, как посттравматический синдром. Просьба ко всем профильным специалистам, органам власти в муниципалитетах – принять информацию к сведению и использовать её в работе. Если наши коллеги на местах почувствуют нехватку в специалистах-психологах и психотерапевтах, мы можем эту задачу решить путём дополнительного обучения действующих специалистов в районах и городах», – подчеркнул губернатор.

Ранее мы сообщали, что в образовательные организации Новосибирской области поступило 49 новых школьных автобусов.