В Новосибирской области начинают прививать от коронавируса вакциной «Вектора»

Вакцина от коронавируса новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» начнёт поступать в районы Новосибирской области с 15 декабря. Вакцинация стартует в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве в понедельник.

Как отметил глава областного минздрава, вакцина «Вектора» поступила в ведомство на выходных.

«Принято решение о том, что с завтрашнего дня мы начнём передавать эту вакцину в самые отдалённые районы Новосибирской области», — сообщил Константин Хальзов на оперативном совещании 14 декабря, напомнив, что первыми будут вакцинироваться врачи, педагоги и социальные работники.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании отметил, что вакцина «Вектора» будет передана в те районы, где нет условий для хранения вакцины «Спутник V». По словам Хальзова, препарат научного центра не портится при температуре +2…+8 градусов. В то же время, как сообщалось ранее, для поступившей в регион вакцины «Спутник» были закуплены рефрижераторы, а у оператора поставок препарат содержится в морозильной камере при температуре -18 градусов.

Константин Хальзов также отметил, что вакцина «Спутник V», которой начали прививать жителей региона на прошлой неделе, израсходована на 51%.

Напомним, о том, что в ближайшее время в Новосибирской области начнётся вакцинация с помощью препарата «Вектора», губернатор Андрей Травников сообщил на пресс-конференции в пятницу.

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