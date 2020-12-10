В МЧС предупредили новосибирцев о штормовом ветре

Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области в пятницу. Об этом сообщили сотрудники МЧС по региону с помощью СМС-рассылки 10 декабря.
До 20 метров в секунду ветер поднимется 11 декабря утром. Днём же он утихнет до 4-9 метров в секунду, а ночью его скорость составит 8-13 метров в секунду.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске в этот день будет -11…-13 градусов. Синоптики предупреждают, что к вечеру температура понизится. Ночью ожидается -12…-14 градусов с небольшим повышением к утру.
По области в пятницу дневная температура составит -10…-15 градусов. Ночью ожидается -11…-16, местами до -24 градусов. На дорогах появится гололедица.
Ранее сообщалось о том, в Новосибирскую область приходят морозы до -30 градусов.