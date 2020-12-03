Почти 30-градусные морозы придут в Новосибирскую область к выходным

Уже в первую неделю декабря температура воздуха в Новосибирской области упадёт до минус 28 градусов. О наступающих морозах сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в пятницу, 4 декабря, дневная температура в Новосибирской области составит -11…-16 градусов, ночная — -13…-18 градусов, местами до -25. В субботу, 5 декабря, днём будет -13…-18, ночью — -18…-23 градуса, местами до -28 градусов.

6 декабря, в воскресенье, днём ожидается -10…-15 градусов, ночью — -16…-21, местами до -27 градусов.

Как отмечают на сервисе «Яндекс.Погода», дневная температура в эти дни будет ощущаться как -20…-23 градуса. Синоптики также предупреждают: в пятницу на дорогах местами ожидается гололедица.

Напомним, о морозах до -25 градусов в Новосибирской области сообщалось в конце ноября.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.