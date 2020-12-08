В трёх омских школах зафиксированы вспышки коронавируса

Три сельские школы в Омской области закрыли на карантин из-за вспышек коронавирусной инфекции. Ученики переведены на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе министерства образования региона 8 декабря.
Как уточнили в ведомстве, на карантин закрыты Солнцевская и Маргенауская школы Исилькульского района региона, а также Петропавловская школа-интернат. Также в 16 школах областного центра на карантин закрыты отдельные классы.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию установили у 241 человека. Всего в Омской области зарегистрировано 24 516 случаев заражения.
Напомним, на днях полпред СФО Сергей Меняйло рассказал, что делать с рекордным ростом заболеваемости коронавирусом в Омской области.