Сергей Меняйло рассказал, что делать с рекордным ростом корнавируса в Омской области

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло ознакомился с работой здравоохранения в Омской области в условиях распространения коронавирусной инфекции. Полпред находится в регионе с рабочим визитом с воскресенья.

Как отмечается на официальном сайте Сергея Меняйло, с середины ноября в Омской области растут показатели смертности от коронавируса. Во время рабочего визита в регион, который начался 6 декабря, полпред заявил, что в этой ситуации необходим график оборота коек для больных с инфекцией, а также реанимационных.

Кроме того, по словам полпреда, необходимо более активно привлекать пожилых врачей к консультированию амбулаторных пациентов и наращивать объёмы тестирования. Сергей Меняйло также призвал региональную власть подготовиться к новогодним праздникам, когда заболеваемость может вырасти ещё сильнее.

«Необходимо заблаговременно подготовиться к длительным новогодним каникулам – обеспечить резерв лекарственных средств для стационарных и амбулаторных больных. С учётом роста интенсивности сезонных заболеваний вся система здравоохранения региона, в том числе на уровне муниципалитетов, должна быть готова к возможному ухудшению ситуации», – приводятся слова полпреда на его сайте 7 декабря.

Отмечается, что на лекарства для амбулаторных больных с коронавирусом региону было выделено 72,5 млн руб., соответствующие контракты уже заключены. Пока препараты получили порядка полутора тысяч амбулаторных пациентов из 5,8 тыс.

По данным оперативного штаба, 7 декабря в Омской области зарегистрировано 243 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии там заразилось 24 275 человек. За прошедшие сутки от инфекции в регионе умерло восемь человек, а всего – 688. С 6 на 7 декабря выздоровели 115 жителей области. Всего из медучреждений региона с COVID-19 было выписано 15 809 пациентов.

Напомним, во время рабочего визита в Хакасию в ноябре полпред СФО Сергей Меняйло возмутился местной системой здравоохранения. Он отметил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в регионе – заслуга федеральных ведомств. После этого глава минздрава республики Виктор Шевченко, ранее занимавший должность заместителя губернатора Новосибирской области, ушёл в отставку по собственному желанию.

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