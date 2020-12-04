Грузовой «Боинг» экстренно сел в новосибирском «Толмачёво» из-за технической неисправности

Грузовой самолёт Boeing 747 совершил экстренную посадку в аэропорту «Толмачёво» из-за проблем с шасси вечером 3 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным источника агентства, решение о посадке было принято после срабатывания датчика, который проинформировал о неуборке правого шасси после вылета из аэропорта. Воздушное судно отправлялось в Чанджоу.

Самолёт благополучно приземлился. На борту находилось четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

В пресс-службе аэропорта «Толмечёво» на момент публикации комментарий получить не удалось.

Напомним, в ноябре в Росавиации сообщили, что причиной авариной посадки самолёта «Руслан» в Новосибирске стало разрушение диска вентилятора двигателя.

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