В Росавиации назвали причину аварии с самолётом «Руслан» в Новосибирске

Причиной ЧП с самолётом Ан-124 «Руслан», совершившем аварийную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачёво», названо разрушение диска вентилятора двигателя. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию в четверг.

По данным ведомства, разрушение диска вентилятора в двигателе спровоцировало отказ различных систем самолёта и повреждения фюзеляжа.

«По предварительным оценкам, отказ двигателя № 2 произошёл в результате разрушения диска вентилятора, которое привело к множественным отказам систем самолета (электрической системы, системы управления самолетом и двигателями, шасси, пилотажно-навигационного и связного оборудования), а также к повреждениям фюзеляжа воздушного судна в виде сквозных пробоин по правому и левому борту», — цитирует «Интерфакс» сообщение Росавиации.

В Росавиации также сообщили, что агентство уведомило об авиационном инциденте государство, которое является разработчиком Ан-124 и двигателя Д18Т. Кроме того, для дальнейших исследований в авиарегистр России направили фрагмент диска вентилятора двигателя, регистратор полётных данных, а также параметрический и речевой самописцы. Специалисты установят характер и причины разрушения диска вентилятора.

Отмечается, что сертификацию самолёта и двигателя в 1992 году провели в Межгосударственном авиационном комитете.

Сейчас в аэропорту идут работы по подготовке воздушного судна к эвакуации. Там отсыпана и укатана дорога длиной 350 метров и шириной 12 метров, а у воздушного судна заменены шины и диски стоек шасси. Кроме того, под носовую часть самолёта установили надувные маты и поддоны. Также подготовлено три танковых тягача.

Ранее сообщалось о том, что инцидент с грузовым самолётом Ан-124 «Руслан» произошёл из-за отказа электронных систем, в том числе систем оповещения и пилотирования. Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту «Толмачёво», выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы, 13 ноября. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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