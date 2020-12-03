С 8 декабря в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» стартует пятый фестиваль швейцарского кино. Зрители увидят два игровых и четыре документальных фильма, которые помогут понять чувство юмора и менталитет жителей этого европейского государства, ставшего символом стабильности и порядка.

Швейцария — одна из самых развитых стран мира, но ее кинематограф для мирового зрителя скорее экзотика. Новый фестиваль покажет: пусть эта страна надежных банков и дорогих часов не ассоциируется с искусством, на самом деле в ней хватает и дружелюбных зрительских, и смелых экспериментальных картин. Программа фестиваля подобрана так, чтобы представить разнообразие взглядов и тем, волнующих швейцарских кинематографистов.

Откроет фестиваль комедия 1978 года «Как стать швейцарцем», которая по праву считается на родине самым популярным фильмом. Ее посмотрели около миллиона жителей, что в два раза больше, чем у второй по популярности швейцарской картины в истории! Это сатира об отношении швейцарцев к чужакам, порядку и желанию жить по инструкции. Легкий и непритязательный киноязык и точное попадание в дух времени придали этой картине культовый статус, каким в нашей стране пользуются, например, «Ирония судьбы» или фильмы Гайдая.

Вторая игровая картина фестиваля, экспериментальный альманах «Родина» (11 декабря), расположена на противоположном полюсе от ностальгического лампового фильма. Это драма, исследующая поведение человека в условиях тревоги и изоляции. Разве есть что-нибудь актуальнее прямо сейчас? По сюжету Швейцарию накрывает непонятно откуда взявшееся облако, очертаниями точно совпадающее с государственной границей. Власти тут же запрещают выезд, и жителям приходится жить в условиях закрытости и максимальной неопределенности. К чему это приведет?

Сильная документальная программа открывается 9 декабря детективом «Швейцарец Крис» — жесткой документальной драмой о загадочной гибели молодого журналиста Кристиана Вуртенберга на полях югославских войн начала 90-х. Из интервью со свидетелями, архивных кадров с места событий и анимационных вставок складывается пронзительная трагедия идеалиста на неправедной войне. Этот фильм получил три номинации на Каннском кинофестивале 2018 года, включая категорию «Лучший дебют».

На следующий день, 10 декабря, состоится благотворительный показ «Школы философов», светлой документальной ленты о жизни воспитанников специализированного интерната. Этот фильм будет интересен всем, кого интересуют вопросы воспитания особенных детей. Сборы пойдут в пользу Черепановской специальной (коррекционной) школы-интерната.

Тему инаковости, но совсем в другом аспекте, продолжает музыкальная лента «Неслышимо, ениши» (12 декабря). Это история о народности енишей, которые долгое время подвергались гонениям, но к концу 90-х наконец были официально признаны национальным меньшинством. Ениши известны своей самобытной музыкой, близкой по духу ансамблю Горана Бреговича. В этом фильме много песен, оптимизма и гордости маленького народа, получившего право на самоопределение.

Закрывает фестиваль 12 декабря изумительно красивая документальная картина «„Б“ как „Бежар“». Пристальный взгляд на творческий метод гениального хореографа Мориса Бежара, перевернувшего традиционное представление о балете. Это единственная возможность посмотреть этот фильм 2002 года, созданный для телевидения, с русскими субтитрами и на большом экране.

Фестиваль организован с помощью Посольства Швейцарии в Москве, компании «Фишер Шпиндель Технолоджи» и культурно-делового центра «Гельвеция-Сибирь».

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