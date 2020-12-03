Рекордное число погибших от коронавируса зафиксировали в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба, число погибших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области 3 декабря составило восемь человек. Это самый высокий показатель суточной смертности от заболевания в регионе за последнее время.

Как сообщили в оперативном штабе по наблюдению за распространением инфекции 3 декабря, в Новосибирской области зарегистрировано 23 232 случая заражения коронавирусом. В числе заболевших – 1 444 ребёнка. За сутки к ним добавилось 186 человек.

Из «ковидных» больниц Новосибирской области за сутки выписали 154 человека. Всего в регионе зафиксировано 18 907 выздоровевших от коронавируса.

К утру 3 декабря в Новосибирской области скончалось восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Это мужчины 59 лет, 61 года, 80 и 97 лет, а также женщины 47 и 63 лет. Всего от заболевания в регионе умерло 764 человека.

В Кузбассе за последние сутки заболело 172 человека (всего – 21 468), выздоровело 169 пациентов (всего – 17 826). От осложнений коронавирусной инфекции в регионе за сутки скончалось три пациента (всего – 387).

В Алтайском крае зафиксировано 223 новых случая заболевания (всего – 26 800), выздоровело 308 человек (всего – 23 248). За сутки от коронавиурса в регионе скончалось 10 человек (всего – 596).

Напомним, накануне в минздраве Новосибирской области прокомментировали трагическую гибель нескольких пациентов в «ковидных» госпиталях региона.

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