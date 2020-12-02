В новосибирском минздраве прокомментировали несчастные случаи с пациентами «ковидных» госпиталей

В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали несчастные случаи с несколькими пациентами в медучреждениях региона, в том числе в инфекционных госпиталях. Как сообщили в пресс-службе областного правительства по результатам ответов за запросы в больницы 2 декабря, инциденты между собой не связаны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в конце ноября в трёх больницах Новосибирской области покончили с собой несколько пациентов. Трагические инциденты произошли в «ковидных» госпиталях на базе больницы №25, где погибло два человека, и госпиталя ветеранов войн №2, где свёл счёты с жизнью один человек.

Кроме того, несчастный случай произошёл в областной больнице с одним пациентом, не болевшим коронавирусной инфекцией.

В областном минздраве подчеркнули, что не у всех погибших был диагноз COVID-19, а у тех, кому его поставили, заболевание протекало по-разному — медики оценивали их состояние от удовлетворительного до тяжёлого. При этом всех пациентов лечили в соответствии с протоколами.

«Ни один из пациентов ранее не состоял на учете у психиатра, во время лечения в стационаре никто не проявлял признаков психического расстройства или неадекватного поведения. Произошедшее стало неожиданностью для медицинского персонала больниц», — отметили в областном правительстве.

Причины произошедшего ещё устанавливаются.

Напомним, накануне сообщалось о том, что три «ковидных» госпиталя в Новосибирской области прекращают свою работу.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.