Три новосибирских «ковидных» госпиталя прекращают работу

Три новосибирских учреждения здравоохранения, ранее перепрофилированные под коронавирусные госпитали, прекращают работу в этом статусе.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в министерстве здравоохранения Новосибирской области, с 1 декабря из списка организаций, перепрофилированных в инфекционные госпитали, исключена Городская клиническая больница № 19, с 7 декабря — Родильный дом № 2 и Гинекологическая больница № 2.

Напомним, 24 ноября министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил о том, что в «ковидных» госпиталях освободилось порядка тысячи коек. «Стабильная», по его информации, ситуация с распространением COVID-19 в области позволит в ближайшее время возобновить плановую диспансеризацию населения.

Кроме того, власти региона приняли решение не перепрофилировать под коронавирусный госпиталь введенный в эксплуатацию областной перинатальный центр. Медучреждение будет работать по своему профилю.

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