Новосибирские власти выбирают подрядчика для реконструкции кинотеатра «Пионер» под «Театр Афанасьева»

Мэрия Новосибирска завершает аукцион по выбору генерального подрядчика на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер», которое передано городскому «Театру Афанасьева». Победитель будет объявлен 15 декабря.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, конкурсные процедуры заканчиваются уже 3 декабря. Завершить реконструкцию здания планируется в 2022 году.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, ранее из областного бюджета на реконструкцию театра поступило 50 млн руб. Кроме того, средства были выделены и из федеральной казны, однако изначально предполагалось, что их направят лишь в 2022 году.

«Чтобы ускорить получение средств из федерального бюджета, мэрией города и правительством Новосибирской области была проделана колоссальная работа. Нам удалось добиться финансирования с этого года. И в конце года появились эти дополнительные федеральные деньги в размере 50 млн рублей. А дальше была задача получить подтверждение на всю сумму. И мы этого добились», – отметил Анатолий Локоть на выездном совещании в здании театра 2 декабря.

Проект соглашения между министерством строительства Новосибирской области и департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поступил в муниципалитет в ноябре. Согласно документу, из областного бюджета в ближайшие два года на реконструкцию театра поступит более 530 млн руб.

Сейчас в здании готов цоколь здания и заменена кладка стен в подвальной части. Также заливаются новые перекрытия и монтируются перекрытия бетонной пристройки для технических помещений.

Предполагается, что после реконструкции в обновлённом театре появятся помещения общей площадью 2984,4 квадратных метров. Кроме того, в здании оборудуют театральный и репетиционный залы, а также места для людей с ограниченными возможностями. На входе планируется установить пандус и организовать парковочные места для инвалидов.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила о том, что мэрия успеет до конца 2020 года освоить выделенные средства на реконструкцию театра Афанасьева.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.