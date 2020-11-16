Деньги на реконструкцию театра Афанасьева, выделенные на этот год, будут освоены полностью

Мэрия Новосибирска успеет освоить выделенные средства на реконструкцию здания театра Афанасьева. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердил и министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Как рассказал «Континент Сибирь», сегодня, 16 ноября, на совещании у губернатора области Андрея Травникова министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева выразила обеспокоенность тем, как медленно идет освоение денег, выделенных на реконструкцию здания городского драматического театра под руководством С. Афанасьева. Из 100 млн рублей, выделенных на реконструкцию, освоено только 14 млн.

Заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в Facebook сегодня вечером, отвечая на вопросы по поводу получения финансирования на капитальный ремонт помещения для театра Афанасьева, пояснила, «что до настоящего момента до мэрии из областного бюджета были доведены именно ЛИМИТЫ финансирования в размере 50 млн рублей. А лимиты финансирования – это не живые деньги, это только утвержденный план по финансированию».

По словам Анны Терешковой, для того, чтобы лимиты превратились в деньги, надо провести аукцион на выполнение работ, заключить контракт, выполнить работы, подписать акты приемки выполненных работ и самое главное — заключить соглашение между мэрией и областью, которое закрепит порядок предоставления финансирования.

«Мэрия со своей стороны провела торги, заключила контракт на работы первого этапа реконструкции. Сейчас все работы идут в соответствии с утвержденным планом. Но до настоящего времени мэрия не могла оплатить фактически выполненные работы, потому что соглашение между министерством строительства Новосибирской области и департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, необходимое для получения финансирования из области, отсутствовало», – написала вице-мэр.

Анна Терешкова сообщила, что проект данного соглашения поступил из Минстроя Новосибирской области в департамент строительства только в пятницу, 13 ноября. «И сейчас идет его правка и подготовка к подписанию. После подписания мэрия сможет получить финансирование и оплатить все уже выполненные работы», – говорится в ее посте в Facebook.

Как рассказал «Континенту Сибирь» министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, первый транш на реконструкцию здания будущего театра Афанасьева в размере 50 млн рублей был выделен еще 15 января 2020 года. «Механизм передачи средств с одного уровня бюджета на другой занимает длительное время. Документы проходят долгий путь по инстанциям. Какое-то время мэрии Новосибирска потребовалось на раскачку. Сегодня этот процесс завершен. Физические работы по реконструкции здания ведутся. Вопрос возник только по прохождению средств. Теперь и он будет снят», – отметил министр строительства.

До Натальи Ярославцевой «Континенту Сибирь» дозвониться не удалось.

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