Новосибирскому ПЛП выделят четверть миллиарда на инфраструктуру

Власти региона готовятся предоставить Промышленно-логистическому парку (ПЛП) Новосибирской области бюджетные инвестиции в размере 240,6 млн рублей для строительства объектов инфраструктуры.

Проект постановления правительства региона за подписью губернатора Андрея Травникова размещен на сайте электронной демократии Новосибирской области. Как следует из документа, Промышленно-логистическому парку до конца марта 2021 года будут предоставлены бюджетные инвестиции в размере 240,6 млн рублей для строительства объектов инфраструктуры.

Само АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» до этого срока разместит дополнительные акции на сумму инвестиций, которые купит облправительство. Около 27 млн рублей в строительство инфраструктуры инвестирует сама управляющая компания парка.

В приложении к документу содержится перечень инфраструктурных объектов, которые планируется построить в ПЛП на выделенные средства. Это вторая очередь строительства канализационного коллектора ливневых сточных вод, а также очереди строительства межплощадочных дорог на нескольких участках.

Промышленно-логистический парк — индустриальный парк типа greenfield — был создан в 2007 году по инициативе правительства региона и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР). На прошедшем в марте текущего года инвестиционном совете в правительстве Новосибирской области генеральный директор АИР Александр Зырянов рассказал о том, что на сегодняшний день на территории ПЛП свои проекты реализуют 20 резидентов и три пользователя инфраструктуры. В 2019 году они вложили в свои проекты более 5,5 млрд рублей. Кроме того, в 2019 году на предприятиях резидентов ПЛП было создано 759 новых рабочих мест.

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