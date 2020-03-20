Инвестиционному развитию Новосибирской области измерили активность

О темпах захода бизнеса в регион и перспективных направлениях его развития на прошедшем в областном правительстве совете по инвестициям рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Александр Зырянов.

Как рассказал Александр Зырянов, в минувшем году более 18 млрд рублей инвестиций было привлечено за счет проектов, которые сопровождает агентство. Самыми крупными проектами стали строительство завода по производству снеков компании PepsiCo, транспортно-логистического центра «Сибирский» компании «Новосибирский транспортный терминал» и производственно-логистического центра группы компаний «Алютех». Каждый из таких проектов, кроме создания новых рабочих мест и налогооблагаемой базы, дает дополнительные позитивные эффекты для социально-экономического развития региона. К примеру, благодаря созданию на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП) транспортно-логистического центра резиденты парка смогут оперативно отправлять грузы, пользуясь современным терминалом. Этот фактор станет еще одним доводом в пользу ПЛП для потенциальных федеральных и международных инвесторов. Компания PepsiCo планирует не только закупать сырье у новосибирских поставщиков, но и реализовывать на территории Новосибирской области агропрограмму по внедрению ведущих агропрактик для выращивания чипсового картофеля.

Александр Зырянов отметил еще два реализованных в минувшем году в ПЛП проекта: открытие распределительного центра федеральной торговой сети «Пятерочка» компании X5 Retail Group (инвестиции составили 1,3 млрд рублей) и запуск первой очереди завода по производству упаковки и одноразовой посуды компании «РоссПак» (объем инвестиций — 212 млн рублей). «Распределительный центр обеспечивает продуктами магазины «Пятерочка» в восьми регионах. С учетом активного роста торговой сети в Сибири компания рассчитывает постоянно увеличивать долю товаров производителей Новосибирской области», — рассказал Александр Зырянов.

Созданный в 2008 году Промышленно-логистический парк Новосибирской области сегодня стал самой успешной индустриальной площадкой региона. На его территории работают 20 резидентов и три пользователя инфраструктуры. Инвестиции в проекты в ПЛП в минувшем году превысили 5,5 млрд рублей. Бизнесмены создали 759 новых рабочих мест, перечислив почти 1 миллиард налогов в бюджеты различных уровней.

В наступившем году в парке планирует ввести в эксплуатацию свой завод один из крупнейших производителей электротехники в России — группа компаний IEK, достроить первую очередь оптово-распределительного центра рассчитывает «РусАгроМаркет-Новосибирск», приступит к реализации второй очереди проекта завод по производству холодильного оборудования «Арнег». По словам Александра Зырянова, главная задача управляющей компании ПЛП сегодня — обеспечить все проекты необходимой инфраструктурой и энергетическими мощностями. За последний год потребление тепловой энергии в парке выросло на 45%, электроэнергии — на 17,5%. В 2019 году в ПЛП были расширены газораспределительные сети, завершено проектирование новой трансформаторной подстанции. Напомним, сегодня суммарная электрическая мощность ПЛП составляет 45 МВт. «С каждым годом растет грузопоток резидентов парка, поэтому очень важно решение вопроса по строительству развязки в центре ПЛП. Сейчас совместно с компанией-проектировщиком и ФУАД прорабатываются варианты строительства развязки, строительство которой запланировано на 2022–2026 годы», — добавил Александр Зырянов.

В 2019 году власти региона поручили АИР курировать Биотехнопарк. Первая очередь площадки парка уже заполнена резидентами — предприятиями медицинской и фармацевтической отраслей, сейчас идет подбор участка для второй очереди, которая позволит привлечь сюда новых инвесторов. В прошедшем году активно развивался лабораторный комплекс Биотехнопарка: новыми заказчиками лабораторных испытаний и исследований стали 67 компаний (всего услугами лабораторного комплекса Биотехнопарка сегодня пользуются более 200 компаний), а самих испытаний и исследований проведено на 23% больше, чем годом ранее. В итоге выручка парка за прошедший год составила более 30 млн рублей — в 2,3 раза больше, чем в 2018 году. Открыта электротехническая лаборатория, в ближайших планах — токсикологическая лаборатория.

Почти 1,7 млрд инвестиций привлекли индустриальные площадки ТОСЭР «Линево» и «Горный». Как отметил Александр Зырянов, развитие этих площадок соответствует плановым показателям.

По словам генерального директора АИР одна из ключевых задач агентства — обеспечить бизнесу необходимые консультации по всем направлениям, от подбора земельных участков до содействия в работе с органами власти. Специалисты агентства за год оказали около 500 услуг предпринимателям. Наиболее востребованы консультации по возможностям привлечения финансирования в проекты, инвестиционным площадкам региона, подбору мер государственной поддержки.

Кстати, АИР оказывает содействие инвесторам в подготовке пакета документов для подачи заявки на предоставление региональных мер государственной поддержки.

Общий объем одобренной поддержки в виде налоговых льгот и субсидий по проектам, сопровождаемым агентством в 2019 году, составил 1,4 млрд рублей.

На базе АИР работает центр государственно-частного партнерства (ГЧП), который сегодня сопровождает 23 проекта. Поддержку предприятиям, оптимизирующим производственные процессы, обеспечивает созданный в структуре агентства

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Центр привлекает новосибирские компании для участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», в который Новосибирская область вступила в 2019 году досрочно. Сейчас в нацпроекте участвуют 19 новосибирских компаний, еще 36 компаний — потенциальные будущие участники.

В июне 2019 года структуру АИР дополнил Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. За полгода консультации в нем получили около 70 сельхозтоваропроизводителей. «Один из проектов центра — создание сельхозкооператива, который будет способствовать выводу продукции производителей Новосибирской области на экспортные рынки. В качестве пилотного района для реализации проекта выбран Коченевский район», — рассказал Александр Зырянов.

Сейчас специалисты АИР прорабатывают туристический потенциал региона в рамках кластерной системы организации туристических зон. Развитие долгосрочной целевой программы позволит области не только привлечь в регион новый бизнес, но и получить господдержку.

Сегодня эксперты АИР все больше говорят о необходимости «активных продаж» инвестиционных возможностей Новосибирской области. В минувшем году специалисты агентства совместно с партнерами организовали и провели 10 бизнес-мероприятий, включая международный форум InPark, в котором приняли участие 320 представителей 31 региона России, а также делегации из Японии и Франции.

В ноябре агентство открыло свое представительство в Москве. По мнению Александра Зырянова, региону нужно усиливать свои позиции в федеральном центре. Кроме того, представительство станет площадкой для проведения переговоров и презентаций новосибирских компаний в столице страны. В декабре минувшего года в представительстве прошло первое крупное мероприятие — презентация инвестиционного потенциала и проектов Новосибирской области успешным бизнесменам из числа выпускников НГУ. На 2020 год агентство запланировало проведение презентаций ГЧП-проектов потенциальным инвесторам.

По итогам 2018 года Новосибирская область заняла 19-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, который составляет Агентство стратегических инциатив (АСИ). Комментируя доклад руководителя АИР, общественный представитель АСИ по продвижению новых проектов по направлению «Новый бизнес» Евгений Дормидонов отметил, что итоги работы агентства в 2019 году усилят позиции региона в этом рейтинге. «Хочу выразить агентству и лично Александру Зырянову благодарность за ту работу, которую вы делаете. У нас очень много положительных отзывов от предпринимателей, которые с вами сотрудничают», — сказал Евгений Дормидонов. По оценке первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова, прошедший год в плане инвестиций для региона можно назвать успешным. Около 245 млрд было привлечено в областную экономику из разных источников. «Вы помните ежегодное послание президента России 15 января, когда он поставил задачу, чтобы ежегодный прирост инвестиций составлял не менее 5%. 2019 год, Александр Сергеевич (Зырянов. — «КС») — это хорошо, но 2020-й будет сложнее», — подвел итог обсуждения отчета Владимир Знатков.

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