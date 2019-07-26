В общероссийском рейтинге инвестиционного развития территорий Новосибирская область вновь заняла 19-е место, сохранив в условиях конкуренции позиции прошлого года. Какие возможности для инвесторов и предприятий сегодня предоставляет регион, разбирался «Континент Сибирь».

В июле текущего года в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) Новосибирской области открылось новое производство. Компания «РоссПак» запустила первую очередь завода по производству упаковки и одноразовой посуды, которое, по словам руководства, будет производить «десятки миллионов штук продукции в месяц». Инвестиции в проект строительства заводского корпуса без учета стоимости оборудования составили более 212 млн рублей, предприятие обеспечит около 160 новых рабочих мест, планируемые налоговые отчисления в региональный бюджет составят до 20 млн рублей в год. ООО «Росс­Пак» является резидентом ПЛП с 2014 года, но собственный цех площадью 5,2 тыс. кв. метров построили только сейчас, до этого арендуя производственные площади в частном индустриальном парке. По словам учредителя и директора компании Игоря Дедюхина, в ближайшем будущем бизнесмены планируют запустить вторую очередь завода — построить складской корпус площадью 4 тыс. кв. метров.

Сегодня завод потребляет 910 кВт электроэнергии, однако с расширением мощности придется увеличивать для дополнительных корпусов. «Очень удачно получилось, что мы сюда пришли. Единственное место, соответствующее нашим потребностям, условия хорошие. Дороги, коммуникации, энергетика. Взять в поле площадку и запустить на ней производство — это на грани невозможного. Здесь же пришел, поставил здание, завез оборудование и работаешь», — сказал руководитель «РоссПака».

В текущем году было подписано уже четыре соглашения с компаниями, рассматривающими земли Промышленно-логистического парка как площадку для развития своего предприятия. По одному из соглашений, компания «Распределительный центр «Новосибирск» строит для Х5 Retail Group ФТС «Пятерочка» оптово-распределительный центр, планируемый объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Другое соглашение касается создания завода по производству снеков компании PepsiCo на участке в 38 га, с объемом инвестиций около 12 млрд рублей. Новое предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом PepsiCo в России, выпускающим популярные соленые закуски. Еще одна договоренность была достигнута в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме.

Собственный производственно-логистический комплекс в новосибирском парке построит группа компаний «Алютех». Инвестиции в проект комплекса площадью около 15 тыс. кв. метров составят более миллиарда рублей, проект белорусской компании на площадке ПЛП станет первым полноценным производством всей товарной линейки ГК «Алютех» на территории России. В соответствии с четвертым соглашением, ООО «Новосибирский транспортный терминал» создаст на территории парка мультимодальный транспортно-логистическей центр «Новосибирск» (МТЛЦ). Ориентировочный объем инвестиций в проект составит порядка 5 млрд рублей. Первую очередь проекта планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, в полном объеме МТЛЦ начнет работу в 2023 году.

«Проект Промышленно-логистического парка развивается очень активно. Сейчас нижняя площадка «Б» ПЛП площадью около 400 га уже полностью заполнена, идет работа по заполнению верхней площадки «А», — пояснил «Континенту Сибирь» генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Александр Зырянов. «Важно и то, что резиденты ПЛП не останавливаются в развитии, инциируют новые очереди инвестиционных проектов, для этого берут в аренду или приобретают несколько участков на территории парка», — отметил Александр Зырянов.

По его словам, агентство сегодня сопровождает проекты, разные как по профилю, так и по размерам инвестиций. Задача АИР — найти для инвестора оптимальную площадку для размещения производства на приемлемых условиях. «Компании обращаются в агентство за консультацией, мы смотрим, какие у них требования по логистике, энергетике, площади и другим параметрам. В реестре АИР более 450 площадок для размещения бизнеса — причем находящихся как в государственной и муниципальной, так и в частной собственности, так что можно найти подходящий вариант».

Входят в этот реестр и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Линево» и «Горный». Для реализации в ТОСЭР «Линево» сейчас одобрены семь проектов. Кроме того, на территории моногорода Линево будет реализован сервисный проект — здесь появится станция техобслуживания тяжелой техники и грузовой магистральной техники для предприятий Искитимского района, в том числе резидентов ТОСЭР «Линево». По федеральным условиям развития ТОСЭР, к 2024 году здесь должно быть не менее семи резидентов, так что пул практически сформирован. Однако это не означает остановку в развитии «Линево», это лишь те показатели, которые обязательно должны быть выполнены.

К ТОСЭР «Горный», получившему статус только в апреле нынешнего года, инвесторы пока присматриваются. Дело в том, что концепция развития ТОСЭР «Линево» предусматривает реализацию компактных инвестиционных проектов с инновационной составляющей, «Горный» же рассчитан на крупные проекты. «К 2024 году там должно быть шесть резидентов. Сейчас ведется работа с компаниями, идут переговоры. Все делается для того, чтобы привлечь туда федеральных инвесторов», — отметил Александр Зырянов.

Еще одна инвестиционная площадка, развитием которой также занимается АИР, — Биотехнопарк. Это индустриальный парк, созданный для развития фармацевтических и биотехнологических предприятий, первая очередь земельных участков для резидентов уже заполнена. Сейчас прорабатывается вопрос о второй очереди участков — речь идет об освоении площадки порядка 30 га. Не исключено, что вторая очередь парка будет запущена там же, где и первая, в Кольцово.

Побывавший в июне с визитом в АИР губернатор Андрей Травников пообещал помочь агентству с привлечением в ТОСЭР «Горный» крупных федеральных инвесторов. В день визита глава региона также провел заседание совета по инвестициям в областном правительстве. На нем был обнародован свежий рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2019 году, составленный Агентством стратегических инициатив. Новосибирская область, как и год назад, занимает в нем 19-е место. По словам губернатора, ситуация в экономике обстоит так, что для того, чтобы только оставаться на месте, нужно быстро двигаться вперед. В АИР также отмечают усилившуюся конкуренцию между регионами за привлечение инвесторов. Показатели вхождения в рейтинг становятся жестче, и многие регионы вообще могли выпасть из списка, если бы не усилили свою позицию. «Показатели прошлого года уже не проходят», — добавил Александр Зырянов. В ходе инвестсовета Андрей Травников отметил основные требования бизнеса к инвестклимату региона: предприниматели заинтересованы в инфраструктурной и финансовой господдержке. «Инфраструктура очень важна, однако важно и отношение властей к инвесторам, в том числе первых лиц региона.

Губернатор встречается со многими компаниями на федеральных форумах, а также в ходе визитов бизнеса в регион, наше агентство помогает в инициировании этих встреч. Для бизнеса это важно, такое внимание. Инвесторы понимают, что если возникнут вопросы, их можно будет решить», — сказал Александр Зырянов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Уткин, исполнительный директор ООО «ПК «Сибалюкс» (производство огнестойких алюминиевых и стальных композитных панелей на площадке новосибирского Промышленно-логистического парка):

— Наша компания начала свою работу в 2005 году, тогда мы фактически были импортером. Нашу продукцию — алюминиевые композитные панели марки «Сибалюкс» — мы производили на заводе в Китае, по техническим условиям, которые разработали новосибирские ученые. Привозили материал в Россию, здесь он проходил сертификацию и необходимые испытания и успешно применялся на объектах в России. В 2010 году принятие нового Таможенного кодекса привело к тому, что мы стали российским производителем. Мы взяли в аренду завод в Тюмени, и начали там создавать свой, теперь уже российский материал, одновременно искали площадку для строительства собственного завода. В итоге поисков нашли Промышленно-логистический парк Новосибирской области.

Привлекло то, что мы уже не должны были приспосабливаться к существующему помещению, а могли построить наш завод, нашу мечту. Для нас было важно, что нам предоставили необходимый объем электромощностей, 1,5 мВт, нужных для нашего оборудования, и возможность развиваться поэтапно.

В 2013 году мы заключили договор с АИР и стали резидентом ПЛП. Год у нас ушел на проектирование первого цеха, в июне 2014 года приступили к строительству, а в декабре того же года уже выпустили первую продукцию на новом заводе. Сейчас у нас построены и эксплуатируются два цеха, цех окрашивания и цех по производству и переработке композита. Поставили дополнительное оборудование, которое позволит оптимизировать себестоимость. В планах — строительство третьего корпуса, с ПЛП ведем переговоры о резервировании территории. С ПЛП и АИР приятно работать. Это специалисты высокого уровня, оперативно решающие задачи. Из тех улучшений, которые бы хотелось видеть в Промышленно-логистическом парке, отмечу необходимость более удобной транспортной развязки, поскольку движение по трассе достаточно напряженное. Надеемся, что удастся решить вопрос с организацией регулярных автобусов для доставки работников предприятий. Насколько мне известно, это было в планах АИР. Также хотелось бы пользоваться специальными налоговыми льготами, как, например, в ТОСЭР, сейчас у резидентов ПЛП их нет.

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