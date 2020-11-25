Семь человек с коронавирусом скончались в Новосибирской области за сутки

Как сообщили в оперативном штабе, 25 ноября в Новосибирской области выявлено 21 785 случаев заболевания коронавирусом, а за последние сутки – 179 случаев. Отмечается, что в регионе заразилось 1393 ребёнка.

По данным оперативного штаба, с выздоровлением от коронавируса из больниц Новосибирской области выписали 17 617 пациентов. За последние сутки домой отправилось ещё 170 вылечившихся.

Не удалось спасти семерых больных: мужчин 46, 47, 56 и 80 лет, а также женщин 57, 82 и 93 лет. Всего от инфекции в регионе скончалось 711 человек.

В Иркутской области выявлено 273 новых случая заболевания (всего – 30 986). За сутки в регионе выздоровело 411 человек (всего — 27 046), умерло 14 пациентов с коронавирусом (всего — 814). В Алтайском крае за сутки заразилось 228 человек (всего — 24 774), выздоровело 198 человек (всего — 21 340). Из-за инфекции в регионе скончалось 516 человек, ещё четыре человека умерли в течение последних суток.

Напомним, накануне глава областного минздрава Константин Хальзов сообщил, что сейчас в Новосибирской области свободно порядка тысячи коек для больных с коронавирусом.

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