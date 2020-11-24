Глава минздрава Новосибирской области сообщил о тысяче свободных мест в «ковидных» госпиталях региона

Порядка тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией свободны в медучреждениях Новосибирской области по состоянию на 24 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Количество свободных мест в больницах региона для пациентов с коронавирусом министр назвал на брифинге во вторник.

«В общей сложности порядка тысячи свободных мест у нас есть на все койки, которые развёрнуты на территории Новосибирской области», — сообщил Константин Хальзов на встрече с журналистами 24 ноября.

Константин Хальзов отметил, что всего в инфекционных госпиталях региона сегодня развёрнуто 5966 коек.

По оценке министра, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области в целом стабильна. Хальзов сообщил, что к 1 декабря будет принято решение о возобновлении проведения диспансеризации в регионе – этот вопрос уже обсуждается в оперативном штабе.

Напомним, 24 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 21 606 случаев заболевания коронавирусом, а за последние сутки – 175 случаев. Из «ковидных» госпиталей региона выписано 17 447 пациентов, за стуки – 118 пациентов.

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