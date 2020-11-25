В Новокузнецке ввели бесплатный проезд в автобусах из-за неудачной транспортной реформы

Автобусы транспортной компании ООО «Питеравто», реализующей транспортную реформу в Новокузнецке, будут перевозить жителей города бесплатно до конца ноября из-за технических ошибок на старте нововведений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

О таком решении договорились с компанией власти региона, сообщили в пресс-службе областного правительства вечером во вторник.

«По итогам переговоров с руководством компании «Питеравто» принято решение о том, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах данного перевозчика будет бесплатным для всех жителей Новокузнецка», — говорится в сообщении.

Власти отметили, что поддерживают транспортную реформу, которая заключается в увеличении количества транспортных единиц и сокращении автобусных маршрутов с 80 до 50, чтобы они не дублировались. Однако в день старта реформы, 18 ноября, сотрудники «Питеравто» не смогли отладить программное обеспечение для навигации автобусов и оплаты проезда, а также не обучили новой системе водителей. В результате жители Новокузнецка утром не смогли уехать из своих районов — переполненный транспорт проезжал мимо, существенно опаздывал или не приезжал вообще.

Как говорится в сообщении правительства региона, руководство транспортной компании не снимает с себя ответственности и признаёт ошибки, а к настройке новой транспортной схемы подключились все профильные министерства. При этом, по информации СМИ, городские перевозчики требуют расторгнуть договор с «Питеравто» и отправить в отставку мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.

Напомним, в мэрии Новосибирска сообщили о том, что резкого повышения тарифа на проезд в городском метро в ближайшее время не ожидается.

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