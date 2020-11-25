Мэрия Новосибирска: резкого повышения тарифа на проезд в метро не будет

Резкого повышения стоимости проезда в новосибирском метро в ближайшее время не ожидается. Цена поездки в подземке в начале 2021 года поднимется на рубль и составит 26 рублей, сообщили 25 ноября в telegram-канале мэрии Новосибирска.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что цена проезда в новосибирском метро может вырасти до 34 рублей. О предложении установить тариф в размере 34,67 руб. с ростом 139% рассказал журналистам руководитель департамента по тарифам региона Гарей Асмодьяров.

«СМИ восприняли расчётные цифры себестоимости перевозки одного пассажира в качестве окончательной стоимости проезда. На самом деле затраты на перевозку пассажиров при установлении тарифа будут компенсироваться за счёт дополнительных источников дохода (от предоставления площадей под рекламу и т.д.), в результате чего увеличение тарифа на 2021 год составит 1 рубль», — говорится в сообщении муниципалитета.

В мэрии рассказали, что стоимость поездки в метро вырастет с 15 декабря. В сообщении муниципалитета также говорится, что цена проезда в подземном транспорте в Новосибирске – самая низкая по стране. Так, подчеркнули в мэрии, в Москве она составляет 57 руб., в Санкт-Петербурге – 55 руб., в Самаре и Екатеринбурге – 32 руб., в Казани – 30 руб., в Нижнем Новгороде – 28 руб.

Ранее на портале «Электронная демократия» опубликовали информацию об обсуждении решения повысить стоимость проезда в новосибирском метро до 26 руб.

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