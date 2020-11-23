Константин Хальзов: за неделю в Новосибирской области не зафиксировано ни одного случая заражения гриппом

Ситуация с распространением коронавируса в Новосибирской области стабильна, но не улучшается. При этом сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ оказалась в этом году значительно слабее, чем в прошлом. Об этом на прошедшем в понедельник оперативном совещании заявили министр здравоохранения Константин Хальзов и глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По последним данным оперативного штаба Новосибирской области, на начало текущей недели в регионе выявлено 21 тыс. 431 случаев COVID-19. По оценке Роспотребнадзора, Новосибирская область остается в «средней» группе по заболеваемости: на 100 тысяч жителей насчитывается 765 заразившихся коронавирусом. Число выздоровевших, по словам главы минздрава Константина Хальзова, на данный момент, составляет 17 тыс. 329 человек. 639 заболевших на 22 ноября скончалось.

Всего за неделю скорая помощь, по данным минздрава, совершила 16,3 тысячи выездов – почти на тысячу меньше, чем неделей ранее. При этом министр отметил, что за прошедшую неделю количество выявленных случаев ОРВИ уменьшилось, а заболеваний гриппом не было зарегистрировано вообще.

Александр Щербатов также отметил, что структура симптоматики заболевания COVID-19 в регионе изменилась: если раньше преобладали симптомы пневмонии, то теперь больше заболевших испытывают симптомы, схожие с острыми респираторными заболеваниями.

Всего за прошедшую неделю было проведено 54 тысячи тестов на коронавирус. В субботу заработала еще одна лаборатория, работающая с данным заболеванием – Новосибирский клинический центр крови.

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