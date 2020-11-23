Оперативный штаб: ещё 172 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, 23 ноября в Новосибирской области зарегистрирован 21 431 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 1 371 – у детей. За сутки в регионе заболело 172 человека.

В оперативном штабе также сообщают, что всего с выздоровлением из больниц региона выписано 17 329 человек, а за последние сутки – 66 человек.

Смертельных случаев зафиксировано пять – от заболевания погибли мужчины 61 года, 66 лет, 74 лет, 80 лет и 79-летняя женщина. Всего из-за коронавируса в Новосибирской области скончалось 698 человек.

В Кузбассе 177 новых случая заражения, всего там выявлено 19 730 больных коронавирусом. За сутки в Кемеровской области вылечилось 167 человек, а с начала пандемии – 16 040. Всего в регионе от инфекции умерло 349 человек, а 23 ноября – четыре пациента.

В Алтайском крае за последние сутки заболело 230 человек, а всего – 24 526. Сообщается также о выздоровлении 151 человека – они поправились с 22 на 23 ноября, а с начала пандемии из медучреждений региона выписали 21 142 человека. От заболевания за сутки умерло пять жителей края, а всего – 512.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось об увеличении суточной заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области – с 19 на 20 ноября этот показатель увеличился на десять человек и составил 186 пациентов.

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