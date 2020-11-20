Новосибирцы стали чаще летать на юг России из «Толмачёво» в октябре

В октябре поток пассажиров «Толмачёво» в Сочи, Симферополь, Анапу и Краснодар вырос на 70,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В целом за месяц пассажиропоток аэропорта составил 420 890 человек. На внутрироссийских рейсах за это время обслужили 382 390 пассажиров, а на международных — 38 500.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в конце октября в «Толмачёво» открылись прямые регулярные рейсы авиакомпании AZUR air в Стамбул. Рост пассажиропотока на рейсах в Анталью в октябре составил 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что из Новосибирска в Анталью выполнялись как чартерные (AZUR air, Pegas Fly и Royal Flight), так и регулярные рейсы (S7 Airlines).

Наиболее динамичными направлениями октября также стали Нижнекамск (+302,4%), Воронеж (+64,7%), Норильск (+33,5%), Абакан (+25,9%), Благовещенск (+20,7%), Братск (+20,7%), Уфа (+20%), Нерюнгри (+19,5%) и Самара (+18,4%).

Доля трансферного пассажиропотока в октябре составила 29,5%. Основными направлениями трансфера стали города Дальнего Востока и юга России, Санкт-Петербург и Москва.

Количество грузовых воздушных судов, обслуженных в октябре, в 2,7 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. С начала года обработано 27 370 тонн груза и почты (+1,0% к 10 месяцам 2019 года).

В «Толмачёво» напоминают: сотрудники аэропорта выполняют все санитарно-эпидемиологические требования по профилактике коронавирусной инфекции. Пассажирам необходимо соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты – медицинскую маску и перчатки в аэропорту и на воздушном судне.

Ранее сообщалось о том, что более полумиллиона пассажиров вылетело из «Толмачёво» и обратно в сентябре.

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