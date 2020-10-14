Более полумиллиона пассажиров вылетело из «Толмачёво» и обратно в сентябре

Пассажиропоток аэропорта «Толмачёво» составил в сентябре 537 706 человек. Чаще всего новосибирцы летали в Анапу, Сочи и Норильск.

Внутренними рейсами в сентябре воспользовались 500 855 пассажиров аэропорта, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Международными рейсами летал 36 851 пассажир.

За месяц поток пассажиров не только частично восстановился на международных направлениях, но и в целом вырос более чем в три раза. Это объясняется тем, что 20 августа Новосибирск вошёл в перечень пунктов, откуда возобновлено международное сообщение в ряд иностранных государств, утверждённых правительством РФ.

Рост пассажиропотока на внутрироссийских рейсах поддерживается за счёт роста популярности южных направлений – динамика там выросла на 44,9%, а также сохранения региональной программы на уровне прошлого года (она выросла на 2,8%). Кроме того, аэропорт открыл новые направления, в том числе по программе субсидирования региональных авиаперевозок. Новосибирцам стали доступны новые рейсы в Оренбург, Волгоград, Грозный, Кемерово, Барнаул, Магнитогорск, Ульяновск и Нижнекамск/Набережные Челны. Также увеличилась частота рейсов на некоторых направлениях Дальнего Востока и европейской части России.

Наиболее динамичными направлениями сентября стали Анапа (+93,3%), Норильск (+52,3%), Сочи (+51,3%), Нерюнгри (+44,6%), Уфа (+36,1%), Симферополь (+35,1%), Горно-Алтайск (+33,9%), Благовещенск (+31,4%), Петропавловск-Камчатский (+26,7%), Абакан (+23,2%), Челябинск (+21,3%) и Санкт-Петербург (+18,4%).

Количество грузовых судов, обслуженных в сентябре, в 2,5 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. С начала года обработано 24 518 тонн груза и почты, что на 2% больше, чем в сентябре 2019 года.

Аэропорт «Толмачёво» выполняет методические указания и рекомендации Росавиации и Роспотребнадзора. Здесь принимаются все необходимые меры противоэпидемической защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Пассажирам также необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты в аэропорту и на воздушном судне.

Напомним, в октябре в аэропорту «Толмачёво» появились новые рейсы в Екатеринбург.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.