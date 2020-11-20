Глава комитета по рекламе мэрии Новосибирска останется под стражей почти до конца года

Центральный районный суд Новосибирска принял решение продлить арест главы комитета по рекламе и информации мэрии Дмитрия Лобыни по ходатайству следствия. Руководитель ведомства останется под стражей до 25 декабря.

Как сообщили в пресс-службе суда 20 ноября, арест чиновника, взятого под стражу на два месяца, продлён ещё на месяц.

«В отношении обвиняемого Лобыни Д.С. продлен срок содержания под стражей на срок 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, то есть до 25 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Главу ведомства арестовали в конце сентября по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в сентябре за разрешение на размещение наружной рекламы фигурант получил 200 тыс. рублей от представительницы коммерческой организации.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции в октябре, незадолго до ареста Лобыни в комитете по рекламе и информации произошли организационные изменения, цель которых заключалась в уменьшении объёмов размещения рекламных конструкций на улицах города. Это, по словам мэра, вызвало недовольство у ряда представителей коммерческих компаний.

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