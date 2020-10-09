Мэр Локоть рассказал, что случилось в комитете рекламы перед арестом Лобыни

Перед арестом главы комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни, взятого под стражу по подозрению в получении взятки, в ведомстве начались изменения, которые касаются размещения наружной рекламы. Это привело к закономерному недовольству ряда операторов, сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 9 октября.

Анатолий Локоть отметил, что незадолго до ареста Лобыни в комитете по рекламе и информации мэрии начались изменения, цель которых заключалась в уменьшении объёмов размещения рекламных конструкций на улицах города.

«Началось уменьшение рекламных носителей в Новосибирске, и особый упор делался на так называемые гостевые маршруты — мы ожидаем большое количество гостей, которые приедут на чемпионат мира по хоккею. Это не всем нравилось, были раздражённые высказывания со стороны некоторых операторов», — рассказал мэр.

Мэр также подчеркнул, что изменилась система подчинения структуры.

«Комитет долгое время был в финансовом блоке, основная задача там была максимально получить доходы от рекламной деятельности, отсюда шло такое увеличение количества рекламных носителей в Новосибирске. Мы его переподчинили, перевели в подразделение, где подчинённость прежде всего архитектурным требованиям, чтобы облик Новосибирска, его внешний вид превалировали при принятии тех или иных решений при создании схем расположения рекламных конструкций», — объяснил Анатолий Локоть.

Причину ареста главы комитета Дмитрия Лобыни мэр не назвал, сославшись на закрытость соответствующей информации. При этом он сообщил, что исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель. Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе мэрии, им является Анастасия Лапушкина.

Напомним, главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню задержали 25 сентября. На следующий день его арестовали по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, 14 сентября 2020 года к Лобыне обратилась представительница коммерческой компании с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. Для решения вопроса чиновник предложил ей перечислить 200 тыс. руб. на расчётный счёт подконтрольной ему организации. Средства были перечислены на следующий день, и председатель комитета подписал разрешения на установку конструкций.

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