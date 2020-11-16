Правительство Новосибирской области предоставило субсидии 1200 обманутым дольщикам

Правительство Новосибирской области адресно направило более 235 млн рублей на завершение строительства многоквартирных домов в регионе. Средства в рамках оказания государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, получили более 1200 обманутых дольщиков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова 16 ноября, такая государственная поддержка предоставляется под контролем регионального минстроя с 2010 года.

«Граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получают субсидии в размере до 200 тысяч рублей на оплату дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов. В 2020 году такую адресную помощь получили 19 граждан на сумму 3,7 миллионов рублей», – цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

По словам замминистра, субсидии в этом году получили дольщики микрорайона Закаменский, домов по улицам Сибиряков Гвардейцев, 44/7, Есенина, 12/1, Герцена, строение 1/1. Всего же с 2010 года господдержку оказали 1209 обманутым дольщикам на сумму 235,2 млн руб.

Согласно постановлению от 9 марта 2010 года, субсидией могут воспользоваться жители Новосибирской области, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса РФ. Это должно подтверждаться документом, выданным администрацией по месту жительства.

Напомним, в ноябре осуждённый за обман дольщиков директор стройфирмы в Новосибирске вышел на свободу досрочно.

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