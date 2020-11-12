Глава Республики Саха Айсен Николаев подписал указ о назначении экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии.

Документ о назначении Дмитрия Бердникова ио вице-премьера Якутии датируется 12 ноября. Пресс-служба правительства Республики Саха уточняет, что Бердников займется вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста. «Необходимость назначения отдельного должностного лица в ранге первого заместителя председателя правительства Якутии обоснована началом активной фазы реализации строительства мостового перехода через реку Лена, необходимостью усиления координации работ между федеральными, региональными и муниципальными органами власти», – говорится в официальном релизе.

У председателя правительства Республики Саха Андрея Тарасенко, помимо Бердникова есть еще два первых заместителя. Один курирует блок экономики, другой – блок развития инфраструктуры.

К вечеру 12 ноября фамилия Бердникова еще фигурировала на сайте правительства Иркутской области. С марта он исполнял обязанности первого заместителя губернатора Игоря Кобзева. Но избавиться от приставки ио не смог, региональные депутаты отказались утвердить его кандидатуру в этой должности.

Дмитрий Бердников родился в 1966 году. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности инженер-строитель и Иркутский государственный университет по специальности юрист. С 1988 по 1993 работал в «Востоксантехмонтаж» мастером, старшим прорабом, главным инженером. 1993 – 1994 годах – генеральный директор завода «Байкалинтерпласт». 1994-2014 гг. работал на руководящих должностях в бизнес-структурах Иркутской области. 2014-2015 гг. – председатель Думы Иркутска. С марта 2015 был мэром Иркутска. С марта по ноябрь 2020 – исполняющий обязанности первого вице-губернатора губернатора Иркутской области.

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