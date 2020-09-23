Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев распределил новые должности правительстве региона

23 сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев анонсировал новые назначения в правительстве края. Председателем правительства, как и предполагалось, станет Константин Зайцев. До официального вступления в должность чиновник успешно справлялся со своими обязанностями в статусе врио.

Дмитрий Бердников и Руслан Ситников были предложены на позицию первых заместителей губернатора.

Вместе с кандидатурой Зайцева их назначение голосованием должны подтвердить депутаты Законодательного собрания региона.

«Многие руководители в правительстве Иркутской области остались работать в своих должностях. Так, Дмитрий Бердников продолжит координировать и контролировать работы по восстановлению территорий, пострадавших от паводка. Мы этот год должны завершить с той динамикой, которую определили, а также выполнить задачи, поставленные в моем послании Законодательному собранию», — подчеркнул губернатор Приангарья.

Еще четыре зама будут помогать главе Иркутской области, двое из них из прежней команды, это — Андрей Бунёв и Андрей Козлов. Новым лицом в правительстве станет Светлана Замарацкая, работавшая ранее в PR-агентстве «ИМА-Консалтинг» на позиции исполнительного директора. Руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа остается Анатолий Прокопьев.

На должности заместителей председателя правительства Иркутской области назначены Евгений Левченко, Георгий Кузьмин, Валентина Вобликова и Виктор Галицков. Евгений Левченко будет курировать строительный блок и сферу ЖКХ, Георгий Кузьмин станет решать вопросы регионального министерства природных ресурсов и экологии, в том числе ликвидацию накопленного вреда на площадках Усольехимпрома и БЦБК. Валентина Вобликова будет отвечать за социальную сферу региона, Виктор Галицков – за восстановление инфраструктуры и жилья в Нижнеудинском районе и других территориях, пострадавших от паводков.

Министерство финансов Иркутской области продолжит возглавлять Наталия Бояринова, региональное министерство труда и занятости — Наталья Воронцова. министром лесного комплекса Приангарья назначен Дмитрий Петренев, министром природных ресурсов и экологии Иркутской области – Светлана Трофимова, министром экономического развития региона — Яна Соболь.

Полномочиями министра спорта Иркутской области наделен Павел Богатырев, министра культуры и архивов – Руслан Дячук, министра строительства, дорожного хозяйства – Максим Лобанов, министра жилищной политики, энергетики и транспорта до 1 октября – Сергей Малинкин. Затем в должность руководителя регионального министерства ЖКХ войдет Анатолий Никитин, переходящий на работу в областное правительство с должности заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора.

Министром по молодежной политике назначен Егор Луковников, министром социального развития, опеки и попечительства – Владимир Родионов, министром сельского хозяйства — Илья Сумароков, министром имущественных отношений — Марина Быргазова. министром образования — Елена Апанович, министром здравоохранения — Наталия Ледяева, министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок — Оксана Недорубкова.

Руководителем представительства Иркутской области при правительстве РФ в Москве остается Шамиль Баулов. Полномочным представителем губернатора Иркутской области в Законодательном собрании региона назначен Роман Буянов. Аппарат губернатора и правительства Иркутской области возглавит Светлана Боброва, ранее занимавшая должность начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике.

Напомним, что Игорь Кобзев вошел в состав Госсовета РФ.

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