Новые «коронавирусные» ограничения ввели в Туве

Оперативный штаб Тувы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции запретил проводить банкеты и многолюдные торжества в кафе до 28 ноября. Ограничение касается закусочных, кафе, баров, ресторанов и банкетных залов.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики 9 ноября.

«С сегодняшнего дня регистрация брака в учреждениях ЗАГС допустима по предварительной записи в присутствии не более восьми человек, включая работника ЗАГС, фотографа», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Контролировать исполнение новых ограничительных мер будет министерство экономики республики.

Кроме того, детям до 17 лет запретили без сопровождения взрослых появляться в общественных местах. В том числе — на улице, стадионах, в парках, скверах, транспорте, магазинах и пунктах общественного питания. Исключение – дорога до образовательного учреждения.

По данным оперативного штаба, 9 ноября в Туве зафиксировано 10 388 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 97 – за последние сутки. Выздоровело 10 217 пациентов, умерло 125 человек, 29 – за последние сутки.

Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирской области также готовятся вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

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