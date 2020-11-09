Власти Новосибирской области готовятся вводить ограничения из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в Новосибирской области стабильна, но не улучшается – власти готовятся вводить ограничительные меры. Об этом на прошедшем в понедельник совещании заявил глава региона Андрей Травников.

По последним данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 9 ноября в регионе выявлено 18 тыс. 913 случаев COVID-19. За сутки заболело еще 174 человека. Всего в регионе от коронавируса умерли 625 человек. «Ситуацию удалось стабилизировать, но не удалось улучшить. Новые ограничительные меры нам придется вводить», -сказал глава региона на совещании облправительства в понедельник.

По словам Андрея Травникова, ограничения могут быть введены в отношении работы фуд-кортов, детских игровых площадок, кинотеатров в ТЦ, а также театральных буфетов. При этом губернатор не поддержал предложение Роспотребнадзора о запрете появления подростков в торгово-развлекательных центрах без родителей. «Иначе нам придется признать, что дети опаснее взрослых», — пояснил губернатор. Глава региона также попросил подчиненных проверить соблюдение противоэпидемических требований в новосибирском зоопарке.

Напомним, в октябре в Новосибирской области был введен запрет на работу организаций общественного питания и ночных клубов с полуночи до 8 часов утра. В начале ноября, решением властей региона, количество зрителей, посещающих стадионы, сократили с 50% до 30%.

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