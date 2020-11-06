Самолёт с «Левофлоксацином» прибыл в Новосибирск из Владивостока

В Новосибирск поступило 5900 стандартов антибактериального препарата «Левофлоксацин», лекарство прибыло самолётом из Владивостока 6 ноября. В продажу антибиотик поступит на следующий день, сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции.

«Буквально сегодня в 11 часов прибыл авиационный транспорт из Владивостока с «Левофлоксацином», 5900 стандартов, завтра они поступят в продажу», — сообщил Анатолий Локоть журналистам на пресс-конференции в онлайн-формате 6 ноября.

Помимо этого, 10 ноября в Новосибирск поступит партия «Азитромицина». При этом, как отметил мэр, работа по закупке лекарств идёт непрерывно, её ведёт МУП «Муниципальная аптечная сеть».

Анатолий Локоть также сообщил, что проблема с маркировкой препаратов в Новосибирске пока решена. Он напомнил: все антибиотики и противовирусные средства выдаются в аптеках по рецептам.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске сохраняется дефицит жаропонижающих препаратов и анальгетиков.

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