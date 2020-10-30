Поступивших из Владивостока в Новосибирск антибиотиков хватит на неделю

В Новосибирск прибыли упаковки азитромицита и лефофлоксацина в количестве 12 тысяч упаковок. Об этом на встрече с журналистами 30 октября сообщил мэр Анатолий Локоть.

Упаковки антибиотиков поступили в Новосибирск накануне вечером, сообщил мэр.

«Вчера вечером транспорт прибыл, 12 тысяч стандартов левофлоксацина и азитромицина. Они доставлены и поступили в аптеки», — сообщил на онлайн-пресс-конференции мэр.

При этом Локоть отметил, что этого количества при существующем спросе хватит на 7-10 дней. Однако мэр заверил: власти провели переговоры с поставщиками, чтобы препараты далее поступали в Новосибирск без перебоев.

«Есть договорённости с поставщиками, что препараты непрерывно поступали в муниципальную аптечную сеть, и чтобы сбоев больше не было допущено», — сказал Анатолий Локоть.

Мэр также сообщил, что упаковки левофлоксацина не имеют маркировки, однако эта проблема в ближайшее время будет решена. Глава города напомнил, что антибиотики отпускаются только по рецептам.

Ранее Анатолий Локоть сообщал, что 12 тысяч стандартов отгруженных во Владивостоке антибиотиков направили в Новосибирск в равных долях – по 6 тысяч упаковок каждого вида. Поступление препаратов ожидалось ещё в начале недели, однако их доставка осложнилась погодными условиями.

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