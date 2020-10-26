В новосибирских аптеках появится 12 тысяч новых упаковок антибиотиков

Аптеки Новосибирска ожидают 12 тысяч дополнительных упаковок антибиотиков – они уже отправлены и должны поступить в мегаполис в ближайшие два дня. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве региона 26 октября.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, партия из 12 тыс. стандартов антибиотиков отгружена во Владивостоке 22 октября.

«Они должны поступить сегодня или завтра. По тому спросу, который сегодня мы фиксируем, этого хватит на десять дней», — сказал Анатолий Локоть.

Мэр также сообщил, что городские власти продолжают переговоры с поставщиками лекарственных препаратов.

Кроме того, вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка на оперативном совещании сообщил, что в регион в ближайшее время поступит 330 наименований лекарств для лечения коронавирусной инфекции из 400. Их поставка уже началась. Уже на этой неделе в муниципальные и областные аптеки поступят 70 различных препаратов, которые находятся в дефиците.

Сергей Сёмка также добавил, что процедура отпуска лекарств по рецепту будет ужесточена.

Напомним, в пятницу, 23 октября, Анатолий Локоть сообщил, что власти Новосибирска ведут переговоры с крупными поставщиками лекарств, и к 26 октября в городе должен снизиться дефицит антибиотиков.

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